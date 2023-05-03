Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна та ЄС досягли домовленостей про продовження "економічного безвізу" на рік. Український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без будь-яких квот, мит і тарифів. Це важливо для відновлення нашої економіки", – написав він.

Окрім того, Євросоюз надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Країни-члени ЄС уже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро, а ще мільярд євро Євросоюз виділяє на спільні подальші закупівлі їх для України. Також Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів, для чого теж буде мобілізовано 1 млрд євро.