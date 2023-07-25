ЄС виділив новий транш для України на 1,5 млрд євро
У вівторок, 25 липня, Європейський Союз виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро
Про це інформує очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну", - пише начальниця ЄК.
Повідомляється, що сьогодні Європейська комісія направила ще 1,5 млрд євро для допомогти нашій країні у збереженні державності та ремонтну пошкодженої унаслідок російських обстрілів інфраструктури.
- Також 23 травня Єврокомісія виділила Україні транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд. Кошти спрямують на виплату зарплат, пенсій і ремонт критичної інфраструктури.
- 30 травня Міжнародний валютний фонд і влада України досягли угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування. Це відкриває шлях до траншу у $900 млн.
- 3 липня до фонду України надійшов другий транш від Міжнародного валютного фонду - сума допомоги склала $890 млн.
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