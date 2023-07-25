ЄС виділив новий транш для України на 1,5 млрд євро

Про це інформує очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну", - пише начальниця ЄК.

Повідомляється, що сьогодні Європейська комісія направила ще 1,5 млрд євро для допомогти нашій країні у збереженні державності та ремонтну пошкодженої унаслідок російських обстрілів інфраструктури.