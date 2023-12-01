Переможні новини 646 дня війни: Україна вироблятиме системи ППО, а СБУ провела ще одну диверсію у Бурятії

Україна вироблятиме системи ППО

З 2024 року Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони, які включатимуть не лише переносні зенітно-ракетні комплекси, а й системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на кшталт ЗРК "Корал".

"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", - додав Гаврилюк.

СБУ влаштувала підрив ще одного вантажного потяга в Бурятії

В ніч на 30 листопада на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України.

Про це повідомляє "Українська правда", РБК-Україна, NV з посиланням на власні джерела в силових структурах.

За словами інформатора, це – фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який РФ використовує у тому числі й для військових поставок. Внаслідок вибуху шлях паралізовано.

У силових структурах повідомили, що за цим підривом стоїть Служба безпеки України. Офіційних заяв від СБУ ще не було.

"Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", - заявили анонімно джерела "Українській правді".

Міноборони спростило проходження ВЛК для військових

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Системи електронного документообігу містять:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва),

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування,

постанову ВЛК про непридатність до військової служби,

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.

Джамала увійшла до топ 3 найпопулярніших виконавців проєкту Spotify EQUAL

Про це вона написала у Facebook.

Українська співачка кримськотатарського походження Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, після інформації про те, що Росія оголосила її у міжнародний розшук, поділилась гарною новиною.

Міркуючи про те, чому саме її заочно заарештував московський суд, Джамала зазначила, що, можливо, росіян "жахає вплив, географія країн та платформи", які доступні їй завдяки її музиці.

"Вчора отримала новину про те, що увійшла в трійку найпопулярніший світових виконавців зі Spotify EQUAL за 2023 рік. У цей же момент я бачу новини, що мене, співачку, арештували", - написала Джамала.

Швейцарія заморозила фінансові активи росіян на суму приблизно $8,81 млрд

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) - агентство, що контролює санкції, - заявив, що цифра в 7,7 мільярда франків ($8,81 млрд) є лише його останньою оцінкою і може бути змінена.

До кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду, очікується розголошення нової кількості підсанкційних громадян РФ, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів.

Відомо, що збільшення заморожених активів пов'язане зі збільшенням на 300 осіб і 100 компаній та організацій, які потрапили до списку санкцій за останні 12 місяців. Він також включає приблизний прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, а також власності та автомобілів.

ДПСУ отримала від Нідерландів модульні польові госпіталі та машини медичної евакуації

Держприкордонслужба України отримала від Нідерландів три модульні польові госпіталі Role 2 та шість автомобілів медичної евакуації Toyota Land Cruiser.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Майно та техніку медичного призначення за підтримки уряду Нідерландів передала Державній прикордонній службі України нідерландська компанія-виробник Hospitainer.

Мобільні шпиталі розраховані на 36 ліжок, вони більш пристосовані для використання у холодну пору року, мають розширені можливості для розташування медичного персоналу та пацієнтів.