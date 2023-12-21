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Огляд

Переможні новини 666-го дня війни: у Донецьку та Криму трапилася "бавовна", а ЗСУ вже ліквідували понад 350 тис. окупантів

Катерина Бенюк
21 грудня, 2023 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

Фінляндія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні, у Маріуполі влучили в базу техніки окупантів, а в Криму рясно розквітла "бавовна"

Швейцарія виділила понад $13 млн для підтримки України взимку

Уряд Швейцарії оголосив 20 грудня про виділення додаткової допомоги для України в зимовий період - 11,8 млн швейцарських франків ($13,66 млн).

Про це йдеться у відомстві.

"Зіткнувшись із важкими викликами невблаганної зими, мільйони в Україні гостро потребують допомоги. У відповідь федеральний уряд Швейцарії підтримує постраждале українське населення цілеспрямованими діями та додатковою допомогою у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гроші направлять неурядовим організаціям, які надають життєво важливу зимову допомогу.

Сили оборони за час повномасштабного вторгнення знищили понад 350 тис. окупантів

Українські військові продовжують стійко тримати оборону біля Авдіївки Донецької області та нищити ворога - 1080 окупантів за добу.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 21 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 350 270 (+1080) осіб
  • танків ‒ 5828 (+14)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 825 (+31)
  • артилерійських систем – 8226 (+20)
  • РСЗВ – 932 (+4)
  • засобів ППО ‒ 611 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26)
  • крилатих ракет ‒ 1613 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 919 (+48)
  • спеціальної техніки - 1208 (+5)

У Маріуполі ввечері сталося влучання по базі техніки окупантів

Увечері 20 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталося влучання у місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередньою інформацією, приліт стався по території колишнього Хладокомбінату. Там російські окупанти зберігали бойові комплекти та військову техніку.

Водночас унаслідок цього є мінімум 10 поранених військових, їх вивезли до шпиталю у важкому стані.

Україна отримала від Японії $950 млн 

Україна отримала від Японії 950 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн доларів у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від уряду Японії на суму 900 млн доларів через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE). 

Умєров висловив упевненість, що Україна у 2024 році звільнить Крим

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким журналістам, передає Bild.

"Я впевнений на сто відсотків. Це наша стратегічна мета", - сказав міністр.

За його словами, Росія перебуває "на темній стороні", а путінський режим засуджує весь цивілізований світ.

Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України.

В окупованому Донецьку зайнявся корпус університету, де могли базуватися російські військові

Про це пише "Новини Донбасу".

"Після обстрілу в центрі Донецька почалася пожежа в районі третього корпусу ДонНТУ. Там розташовувалася військова кафедра. Там же заснований батальйон "Спарта" ще з часом Мотороли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там, імовірно, досі базуються російські окупанти.

Цей район неодноразово потрапляв під обстріл після 24 лютого 2022 року.

Україна отримала черговий макрофін від ЄС – 1,5 млрд євро

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Кошти, отримані в межах макрофінансової допомоги (МФД+) спрямовують на пріоритетні потреби держбюджету в соціальній і гуманітарній сферах.

Україна отримує це фінансування на пільгових умовах з терміном погашення кредиту 35 років. Відсотки й інші пов’язані платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватимуть країни ЄС.

"У 2023 році Європейський Союз є найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. 18 млрд євро забезпечили більш ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік. Передбачуваність і прогнозованість фіндопомоги дозволила своєчасно та в повному обсязі забезпечувати нагальні бюджетні видатки. Надзвичайно вдячний партнерам та колегам з усіх інституцій ЄС за спільну плідну роботу", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр додав, що Україна розраховує на продовження співпраці в рамках ініціативи Єврокомісії щодо започаткування Ukraine Facility на 2024–2027 роки обсягом 50 млрд євро.

Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання й надалі передбачатиме кримінальну відповідальність.

"Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта", - наголосив Железняк.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

"Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном", - уточнив політик.

Закон набуде чинності через пів року після його опублікування, тобто орієнтовно в другому півріччі 2024 року.

У Керчі пролунали вибухи

Вдень 21 грудня пролунало кілька вибухів.

Про це повідомила низка місцевих телеграм-каналів, зокрема "Кримські партизани".

Як пишуть у пабліках, у місті було чутно щонайменше 3-4 вибухи. 

"У Керчі чути вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що чують виходи рашистського ППО, але також чули два гучні вибухи. Керченський міст тим часом перекритий окупантами", – повідомив телеграм-канал партизанського руху "Крим - край партизанської слави". 

Телеграм-канал "Кримський вітер" зазначає, що було чутно загалом 4 вибухи. Місцеві мешканці писали про дим у районі Індустріального шосе. 

Фінляндія схвалила надання Україні пакета військової допомоги на понад 100 млн євро

Про це повідомила пресслужба міноборони республіки.

Зазначається, що це буде 21-й вантаж оборонної допомоги. Сума становить близько 106 млн євро.

"Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми постачаємо, наразі становить 1,6 млрд євро", - зазначив міністр оборони Антті Хякканен. 

З оперативних причин і щоб гарантувати безпечну доставку допомоги, у міноборони відмовилися розкривати детальний зміст, спосіб доставки чи строки прибуття допомоги.

На фотоконкурсі ЮНІСЕФ перемогла зроблена в Україні світлина

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЮНІСЕФ.

Польський фотограф Патрик Ярач, який документував події в Україні з початку повномасштабного вторгнення, зафіксував момент, коли діти бавляться на фоні диму, спричиненого ворожим прильотом.

Фото: Patryk Jaracz

"У компанії друзів п’ятирічна Аліна тренується кататися на велосипеді. Мить безтурботності під чорними хмарами приреченості на лузі в Рівненській області, на північному заході України. Напередодні ввечері безпілотник підпалив тут нафтобазу", - зазначили в ЮНІСЕФ.

Економіка
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Донецьк
Крим
Маріуполь
Швейцарія
Фінляндія
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
допомога Україні
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