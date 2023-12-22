Переможні новини 667 дня війни: 3 російські Су-34 збили на південному напрямку, а український фільм потрапив у шортлист "Оскара"

Український фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у шортлист у двох номінаціях на "Оскар"

Про це повідомляє офіційний сайт "Оскара".

"20 днів у Маріуполі" претендує на перемогу номінаціях "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм". До короткого списку в другій з категорій український фільм потрапив вперше в історії.

"20 днів у Маріуполі" - фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці йдеться про початок повномасштабного вторгнення РФ, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

У 2023 році автори стрічки стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії "Служіння суспільству".

У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО

Про це пише Міністерство оборони України.

"Серед них - стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:

181 - в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);

116 - в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.

Чернівецька облрада проголосувала за дострокове припинення повноважень усіх депутатів ОПЗЖ

Про це пише місцеве видання Молодий буковинець, передає "Еспресо.Захід".

Відповідне рішення під час пленародного засідання підтримали 37 депутатів, 8 – утрималися.

Призупинили повноваження шести депутатів.

"Вважати призупиненими повноваження депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", а саме: Болтунова Олександра Валерійовича, Глухова Олега Антоновича, Жара Михайла Михайловича, Карапчієвської Валентини Григорівни, Онофрея Василя Костянтиновича, Постевки Світлани Миколаївни в частині реалізації ними прав та обов’язків, передбачених Законами України "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про місцеве самоврядування в Україні", - йшлося у проєкті рішення Чернівецької обласної ради.

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні винищувачів F-16

Про це Зеленський поінформував у telegram.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі Су-34 на південному напрямку

У п'ятницю, 22 грудня, українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!" - йдеться в повідомленні.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері Еспресо розповів, що уламки збитих літаків впали біля Каланчака та Чаплинки.

"Я розумію, що з "хорошими руськими", які перебували на борту та завдавали ударів КАБами по правобережжю Херсонщини та Кринках, де позиції наших Збройних сил. Окупанти масово засипають КАБами, які випускають з "сушок" на Кринки та населені пункти вздовж узбережжя річки Дніпро", - сказав Хлань.

Росіяни ховають свій флот через українські морські дрони у Чорному морі

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, як українські роботизовані морські дрони MAGURA V5 та SeaBaby використовуються для розвідки, мінування та ударів по російському флоту.

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

Ворог перемістив свій флот із Севастополя, аби убезпечити його від українських морських дронів.

"Ми фактично говоримо про те, що у нас є технологічне рішення, яке дозволяє асиметрично впливати на РФ. У нас є декілька лінійок цих роботизованих морських дронів (першим із них був MAGURA V5), але ж ми думали, що вони є лише ударними, тобто може діяти на відстані 600-800 кілометрів з бойовою частиною в межах 320 кг. Але в The New York Times спілкуючись з нашими військовими розробниками подали інформацію, що вже є дрони придатні для мінування, для піднесення мін до ділянок, де можуть пересуватися російські військові кораблі, й для здійснення розвідки", - наголосив експерт.

Окрім MAGURA V5, Україна має більш потужний морський дрон SeaBaby ("Морський малюк"), обладнаний бойовою частиною у 850 кг, за допомогою якого було завдано удар по Кримському мосту.

"Уся ця лінійка дронів вплинула на те, що ворог передислокував усі свої найбільш важливі кораблі у Новоросійськ побоюючись атаки наших дронів. Тому асиметричні підходи працюють і ми бачимо достатньо ефективні результати на морі, де ми вже маємо і власний коридор для транспортування наших вантажів зерна та металу до європейських країн, або до інших споживачів", - підсумував Згурець.

У ГУР зазначили: фактом залишається те, що у 2023 році завдяки застосуванню морських ударних безпілотників Україна змогла очистити від росіян морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя, утворивши безпечний судноплавний коридор.