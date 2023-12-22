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Огляд

Переможні новини 667 дня війни: 3 російські Су-34 збили на південному напрямку, а український фільм потрапив у шортлист "Оскара"

Катерина Бенюк
22 грудня, 2023 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

Нідерланди готують передачу Україні F-16, а ворог перемістив свій флот із Севастополя, аби убезпечити його від українських морських дронів

Український фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у шортлист у двох номінаціях на "Оскар"

Про це повідомляє офіційний сайт "Оскара"

"20 днів у Маріуполі" претендує на перемогу номінаціях "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм". До короткого списку в другій з категорій український фільм потрапив вперше в історії. 

"20 днів у Маріуполі" - фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці йдеться про початок повномасштабного вторгнення РФ, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

У 2023 році автори стрічки стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії "Служіння суспільству".

У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО

Про це пише Міністерство оборони України.

"Серед них - стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:

  • 181 - в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);
  • 116 - в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.

Чернівецька облрада проголосувала за дострокове припинення повноважень усіх депутатів ОПЗЖ

Про це пише місцеве видання Молодий буковинець, передає "Еспресо.Захід".

Відповідне рішення під час пленародного засідання підтримали 37 депутатів, 8 – утрималися.

Призупинили повноваження шести депутатів.

"Вважати призупиненими повноваження депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", а саме: Болтунова Олександра Валерійовича, Глухова Олега Антоновича, Жара Михайла Михайловича, Карапчієвської Валентини Григорівни, Онофрея Василя Костянтиновича, Постевки Світлани Миколаївни в частині реалізації ними прав та обов’язків, передбачених Законами України "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про місцеве самоврядування в Україні", - йшлося у проєкті рішення Чернівецької обласної ради.

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні винищувачів F-16

Про це Зеленський поінформував у telegram.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні", - йдеться в повідомленні. 

Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі Су-34 на південному напрямку

У п'ятницю, 22 грудня, українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!" - йдеться в повідомленні.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері Еспресо розповів, що уламки збитих літаків впали біля Каланчака та Чаплинки. 

"Я розумію, що з "хорошими руськими", які перебували на борту та завдавали ударів КАБами по правобережжю Херсонщини та Кринках, де позиції наших Збройних сил. Окупанти масово засипають КАБами, які випускають з "сушок" на Кринки та населені пункти вздовж узбережжя річки Дніпро", - сказав Хлань. 

Росіяни ховають свій флот через українські морські дрони у Чорному морі

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, як українські роботизовані морські дрони MAGURA V5 та SeaBaby використовуються для розвідки, мінування та ударів по російському флоту.

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

Ворог перемістив свій флот із Севастополя, аби убезпечити його від українських морських дронів.

"Ми фактично говоримо про те, що у нас є технологічне рішення, яке дозволяє асиметрично впливати на РФ. У нас є декілька лінійок цих роботизованих морських дронів (першим із них був MAGURA V5), але ж ми думали, що вони є лише ударними, тобто може діяти на відстані 600-800 кілометрів з бойовою частиною в межах 320 кг. Але в The New York Times спілкуючись з нашими військовими розробниками подали інформацію, що вже є дрони придатні для мінування, для піднесення мін до ділянок, де можуть пересуватися російські військові кораблі, й для здійснення розвідки", - наголосив експерт.

Окрім MAGURA V5, Україна має більш потужний морський дрон SeaBaby ("Морський малюк"), обладнаний бойовою частиною у 850 кг, за допомогою якого було завдано удар по Кримському мосту.

"Уся ця лінійка дронів вплинула на те, що ворог передислокував усі свої найбільш важливі кораблі у Новоросійськ побоюючись атаки наших дронів. Тому асиметричні підходи працюють і ми бачимо достатньо ефективні результати на морі, де ми вже маємо і власний коридор для транспортування наших вантажів зерна та металу до європейських країн, або до інших споживачів", - підсумував Згурець.

У ГУР зазначили: фактом залишається те, що у 2023 році завдяки застосуванню морських ударних безпілотників Україна змогла очистити від росіян морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя, утворивши безпечний судноплавний коридор.

Культура
Оскар
Маріуполь
Нідерланди
ЗСУ
Херсонщина
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
ОПЗЖ
Чорне море
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