Переможні новини 667 дня війни: 3 російські Су-34 збили на південному напрямку, а український фільм потрапив у шортлист "Оскара"
Нідерланди готують передачу Україні F-16, а ворог перемістив свій флот із Севастополя, аби убезпечити його від українських морських дронів
Український фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у шортлист у двох номінаціях на "Оскар"
Про це повідомляє офіційний сайт "Оскара".
"20 днів у Маріуполі" претендує на перемогу номінаціях "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм". До короткого списку в другій з категорій український фільм потрапив вперше в історії.
"20 днів у Маріуполі" - фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці йдеться про початок повномасштабного вторгнення РФ, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
У 2023 році автори стрічки стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії "Служіння суспільству".
У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО
Про це пише Міністерство оборони України.
"Серед них - стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:
- 181 - в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);
- 116 - в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.
Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.
Чернівецька облрада проголосувала за дострокове припинення повноважень усіх депутатів ОПЗЖ
Про це пише місцеве видання Молодий буковинець, передає "Еспресо.Захід".
Відповідне рішення під час пленародного засідання підтримали 37 депутатів, 8 – утрималися.
Призупинили повноваження шести депутатів.
"Вважати призупиненими повноваження депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", а саме: Болтунова Олександра Валерійовича, Глухова Олега Антоновича, Жара Михайла Михайловича, Карапчієвської Валентини Григорівни, Онофрея Василя Костянтиновича, Постевки Світлани Миколаївни в частині реалізації ними прав та обов’язків, передбачених Законами України "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про місцеве самоврядування в Україні", - йшлося у проєкті рішення Чернівецької обласної ради.
Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні винищувачів F-16
Про це Зеленський поінформував у telegram.
"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі Су-34 на південному напрямку
У п'ятницю, 22 грудня, українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!" - йдеться в повідомленні.
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері Еспресо розповів, що уламки збитих літаків впали біля Каланчака та Чаплинки.
"Я розумію, що з "хорошими руськими", які перебували на борту та завдавали ударів КАБами по правобережжю Херсонщини та Кринках, де позиції наших Збройних сил. Окупанти масово засипають КАБами, які випускають з "сушок" на Кринки та населені пункти вздовж узбережжя річки Дніпро", - сказав Хлань.
Росіяни ховають свій флот через українські морські дрони у Чорному морі
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, як українські роботизовані морські дрони MAGURA V5 та SeaBaby використовуються для розвідки, мінування та ударів по російському флоту.
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
Ворог перемістив свій флот із Севастополя, аби убезпечити його від українських морських дронів.
"Ми фактично говоримо про те, що у нас є технологічне рішення, яке дозволяє асиметрично впливати на РФ. У нас є декілька лінійок цих роботизованих морських дронів (першим із них був MAGURA V5), але ж ми думали, що вони є лише ударними, тобто може діяти на відстані 600-800 кілометрів з бойовою частиною в межах 320 кг. Але в The New York Times спілкуючись з нашими військовими розробниками подали інформацію, що вже є дрони придатні для мінування, для піднесення мін до ділянок, де можуть пересуватися російські військові кораблі, й для здійснення розвідки", - наголосив експерт.
Окрім MAGURA V5, Україна має більш потужний морський дрон SeaBaby ("Морський малюк"), обладнаний бойовою частиною у 850 кг, за допомогою якого було завдано удар по Кримському мосту.
"Уся ця лінійка дронів вплинула на те, що ворог передислокував усі свої найбільш важливі кораблі у Новоросійськ побоюючись атаки наших дронів. Тому асиметричні підходи працюють і ми бачимо достатньо ефективні результати на морі, де ми вже маємо і власний коридор для транспортування наших вантажів зерна та металу до європейських країн, або до інших споживачів", - підсумував Згурець.
У ГУР зазначили: фактом залишається те, що у 2023 році завдяки застосуванню морських ударних безпілотників Україна змогла очистити від росіян морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя, утворивши безпечний судноплавний коридор.
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