Переможниця "Євробачення-2023" Loreen не підписала прапор України, який планували виставити на благодійність
Переможниця "Євробачення-2023" Loreen єдина не схотіла підписувати прапор України, який по закінченню конкурсу гурт TVORCHI виставив на благодійний аукціон
Про це розповіла представниця команди TVORCHI Юлія Могилюк, передає Obozrevatel.
"Loreen, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту в нас не було. Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовилася підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України", – сказала Могилюк.
Вона зауважила, що Loreen єдина не підписала прапор.
- У міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2023 здобула перемогу шведська виконавиця Loreen
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Співачка Loreen, яка представляла Швецію на цьогорічному пісенному конкурсі у Ліверпулі, заявила, що абсолютно упевнена у перемозі України у розвʼязаній Росією війні.
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