Переможниця "Євробачення-2023" Loreen не підписала прапор України, який планували виставити на благодійність

Про це розповіла представниця команди TVORCHI Юлія Могилюк, передає Obozrevatel.

"Loreen, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту в нас не було. Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовилася підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України", – сказала Могилюк.

Вона зауважила, що Loreen єдина не підписала прапор.