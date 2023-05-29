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Переможниця "Євробачення-2023" Loreen не підписала прапор України, який планували виставити на благодійність

29 травня, 2023 понедiлок
22:49
Культура Евробачення Швеція – Loreen

Переможниця "Євробачення-2023" Loreen єдина не схотіла підписувати прапор України, який по закінченню конкурсу гурт TVORCHI виставив на благодійний аукціон

Про це розповіла представниця команди TVORCHI Юлія Могилюк, передає Obozrevatel.

"Loreen, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту в нас не було. Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовилася підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України", – сказала Могилюк.

Вона зауважила, що Loreen єдина не підписала прапор.

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