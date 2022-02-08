"Переможців не буде": Путін пов'язав вступ України до НАТО з військовим поверненням Криму, пригрозив Альянсу війною і нагадав про ядерну зброю РФ
Президент РФ Володимир Путін після перемовин із президентом Франції Емманюелем Макроном пригрозив НАТО військовим конфліктом у разі спроб України повернути окупований Росією Крим військовим шляхом
Про це Путін сказав на спільній з Макроном пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Ми катеогрічно проти розширення НАТО за рахунок нових членів на Сході. ... Чому таким небезпечним є можливе прийняття України. Є ж проблема. Європейські країни, в тому числі Франція, вважають, що Крим є частиною України, а ми вважаємо, що це частина РФ. І якщо будуть спроби змінити цю ситуацію військовим шляхом, а в доктринальних документах України прописано, що Росія - противник і можливе повернення Криму військовим шляхом, уявіть, що Україна - член НАТО. П'ята стаття (статуту НАТО - ред.) не скасована. Навпаки, президент США Байден нещодавно сказав, що п'ята стаття - це абсолютний імператив і буде виконана. Значить, виникне військова конфронтація між Росією і НАТО. Я спитав на пресконференції минулого разу, нам що, воювати з НАТО? Я хочу вас спитати, є ж друга частина цього питання: а ви хочете воювати з Росією? Спитайте своїх читачів, глядачів, користувачів інтернет-ресурсів, ви хочете, щоб Франція воювала з Росією? Але ж так воно і буде", - сказав Путін.
При цьому президент РФ нагадав про російську ядерну зброї та припустиі, що у разі військового конфлікту з НАТО "переможців не буде".
"Якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією. Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО та Росії не можна порівнювяти. Ми розуміємо. Але ми також розуміємо, що Росія - одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності навіть багатьох випереджає. Переможців не буде. І ви будете втягнуті в цей конфлікт попри свою волю", - сказав Путін.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не планує наступу щодо ОРДЛО і Криму.
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