Резніков: Україна не планує наступу щодо ОРДЛО і Криму

Про це повідомляє Укрінформ.



"Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні Крим, а ми говоримо тільки про політико-дипломатичні майданчики вирішення цього збройного міжнародного конфлікту з Російською Федерацією. Я хочу заспокоїти в Москві всіх: наступати сьогодні ніхто не планує або завойовувати, тому що це, в першу чергу, - життя людей, життя українців. Ми не будемо наражати їх на такі ризики", - сказав Резніков.



Зазначається, що Україна дотримується політико-дипломатичного шляху вирішення збройного конфлікту з РФ.



Нагадаємо, що прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це Україна може атакувати РФ, а не навпаки.

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