У Путіна заявили, що Україна "вважає можливим напад на Росію" заради Криму

Про це повідомляють "РИА Новости".



Спікер очільника Росії сказав журналістам, що Київ може зважитися на агресію, щоб "зазіхнути" на окупований росіянами український Крим.



"Україна вважає можливим напад на Росію для того, щоб, наприклад, зазіхнути на "російський регіон" Крим...", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО може підірвати безпеку РФ. Він вважає, що Україна "створює" загрози для себе, намагаючись створити їх для Росії.