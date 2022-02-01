Путін: Вступ України до НАТО підірве російську безпеку
Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО може підірвати безпеку РФ. Він вважає, що Україна "створює" загрози для себе, намагаючись створити їх для Росії
Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
"Ми навіщо підписували (з НАТО, - ред.) відповідні договори в Стамбулі і Астані? Де написано, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну ось ми говоримо, що прийняття України в НАТО підриває нашу безпеку і просимо звернути увагу", - наголосив Путін.
Президент РФ зазначив, що політика відкритих дверей в НАТО ніде не закріплена.
"Де вона прописана? Ніде ... Треба знайти спосіб забезпечити безпеку та інтереси всіх сторін: і України, і європейських країн, і Росії", - сказав він.
За його словами, Україна “створює” загрози для себе, намагаючись створити їх для Російської Федерації.
"З приводу Мінських угод. Ми, з одного боку, чуємо, що Україна хоче їх виконувати, нам весь час ставлять у провину, що ми не виконуємо Мінські угоди. І в той же час звучать публічні заяви про те, що якщо Україна виконає Мінські угоди, то вона розвалиться. А ніхто не думав, що якщо вона створить такі загрози (вступом до НАТО, - ред.) для Росії, вона створює аналогічні загрози для себе? Це все питання, які вимагають дуже уважного розгляду та врахування інтересів один одного", - заявив Путін.
Він вважає, що США нібито не стільки піклуються про безпеку України, скільки намагаються стримувати Росію.
"У цьому сенсі сама Україна - це просто інструмент досягнення цієї мети. Це можна зробити різними шляхами, втягнувши нас у збройний конфлікт, і змусити союзників в Європі ввести проти нас ті найжорсткіші санкції, про які говорять сьогодні в США. Або втягнути Україну в НАТО, наставити там ударні системи і стимулювати якихось бандерівців на вирішення питання Донбасу або Криму збройним шляхом. І, таким чином, все одно втягнути нас у збройний конфлікт", - додав Путін.
- Нагадаємо, 26 січня НАТО та США надіслали Росії відповіді на гарантії безпеки. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що оприлюднювати відповіді не планують. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія повинна відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України.
- Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд заявила, що у США є сподівання, що Росія повернеться за стіл переговорів, коли вивчить відповіді на "гарантії безпеки".
- У п'ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо буде повномасштабна війна, вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Також він сказав, що санкції проти Російської Федерації повинні вводитися вже зараз, а не "після".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що основні меседжі, викладені у відповідях Альянсу на "гарантії безпеки" Росії, стосуються допомоги Україні в посиленні оборони, готовності наростити сили на Східному фланзі та тяжких наслідків для РФ у випадку посилення агресії.
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