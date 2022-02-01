Путін: Вступ України до НАТО підірве російську безпеку

Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми навіщо підписували (з НАТО, - ред.) відповідні договори в Стамбулі і Астані? Де написано, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну ось ми говоримо, що прийняття України в НАТО підриває нашу безпеку і просимо звернути увагу", - наголосив Путін.

Президент РФ зазначив, що політика відкритих дверей в НАТО ніде не закріплена.

"Де вона прописана? Ніде ... Треба знайти спосіб забезпечити безпеку та інтереси всіх сторін: і України, і європейських країн, і Росії", - сказав він.

За його словами, Україна “створює” загрози для себе, намагаючись створити їх для Російської Федерації.

"З приводу Мінських угод. Ми, з одного боку, чуємо, що Україна хоче їх виконувати, нам весь час ставлять у провину, що ми не виконуємо Мінські угоди. І в той же час звучать публічні заяви про те, що якщо Україна виконає Мінські угоди, то вона розвалиться. А ніхто не думав, що якщо вона створить такі загрози (вступом до НАТО, - ред.) для Росії, вона створює аналогічні загрози для себе? Це все питання, які вимагають дуже уважного розгляду та врахування інтересів один одного", - заявив Путін.

Він вважає, що США нібито не стільки піклуються про безпеку України, скільки намагаються стримувати Росію.

"У цьому сенсі сама Україна - це просто інструмент досягнення цієї мети. Це можна зробити різними шляхами, втягнувши нас у збройний конфлікт, і змусити союзників в Європі ввести проти нас ті найжорсткіші санкції, про які говорять сьогодні в США. Або втягнути Україну в НАТО, наставити там ударні системи і стимулювати якихось бандерівців на вирішення питання Донбасу або Криму збройним шляхом. І, таким чином, все одно втягнути нас у збройний конфлікт", - додав Путін.



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