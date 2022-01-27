Сподіваємося, Москва повернеться за стіл переговорів після розгляду відповідей на "гарантії безпеки", - Нуланд

Про це вона сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Ми сподіваємося, що Москва розгляне те, що ми їй запропонували, і повернеться за стіл переговорів зі США, до перемовин у рамках Ради НАТО-Росія та ОБСЄ", - сказала Нуланд.



Заступниця держсекретаря наголосила, що відповіді на російські "гарантії безпеки" пропонують реальну можливість для покращення безпекової ситуації у євроатлантичному регіоні, але за умови, якщо Росія обере шлях дипломатії.



Нуланд додала, що ці відповіді готувалися у тісній співпраці з партнерами.



"Хочу, щоб ви знали, що два документи, які ми дали вчора Москві, були результатом десятків годин консультацій з різними країнами, враховуючи Україну, партнерів НАТО та ОБСЄ", - наголосила Нуланд.



Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

26 січня НАТО та США надіслали Росії відповіді на гарантії безпеки. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що оприлюднювати відповіді не планують. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія повинна відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України.