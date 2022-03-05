Переважна більшість американців підтримує нафтове ембарго Росії - соцопитування
Американці готові навіть потерпіти зростання цін на пальне
Переважна двопартійна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ.
Такими є дані опитування проведеного Reuters/Ipsos у четвер і п’ятницю, повідомляє "Еспресо.TV".
80% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту. При цьому, близько 62% респондентів заявили, що платити більше за паливо та газ через кризу варто, щоб захистити іншу демократичну країну.
У п’ятницю Білий дім заявив, що зважує можливість скоротити американський імпорт російської нафти. У Білому домі пояснили, що діють обережно, на фоні побоювань стрибком цін на бензин, який посилить високу інфляцію.
Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США. Участь в опитуванні взяв 831 респондент, похибка складає 4%.
Росія є другим за величиною експортером сирої нафти, щодня постачаючи від 4 до 5 мільйонів барелів нафти, поступаючись лише Саудівській Аравії.
- Нагадаємо, 3 березня, група американських сенаторів підготувала законопроект про заборону імпорту російської нафти.
- Також до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.
- Також президент США Джо Байден оголосив про посилення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну та заявив, що "Росія не уявляє, що її очікує". Також він заявив, що США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.
- 2 березня стало відомо, що США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.
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