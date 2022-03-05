Переважна більшість американців підтримує нафтове ембарго Росії - соцопитування

Переважна двопартійна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ.

Такими є дані опитування проведеного Reuters/Ipsos у четвер і п’ятницю, повідомляє "Еспресо.TV".

80% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту. При цьому, близько 62% респондентів заявили, що платити більше за паливо та газ через кризу варто, щоб захистити іншу демократичну країну.

У п’ятницю Білий дім заявив, що зважує можливість скоротити американський імпорт російської нафти. У Білому домі пояснили, що діють обережно, на фоні побоювань стрибком цін на бензин, який посилить високу інфляцію.



Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США. Участь в опитуванні взяв 831 респондент, похибка складає 4%.

Росія є другим за величиною експортером сирої нафти, щодня постачаючи від 4 до 5 мільйонів барелів нафти, поступаючись лише Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 3 березня, група американських сенаторів підготувала законопроект про заборону імпорту російської нафти.

Також до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.

Також президент США Джо Байден оголосив про посилення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну та заявив, що "Росія не уявляє, що її очікує". Також він заявив, що США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.

2 березня стало відомо, що США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.

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