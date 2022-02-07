Перевиконання за доходами до бюджету в січні перевищило 9 млрд грн, - Марченко
У понеділок, 7 лютого міністр фінансів Сергій Марченко поспілкувався з журналістами Bloomberg TV про економічну ситуацію в Україні та підтримку міжнародних партнерів
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Наразі у нас є обмежений доступ до ринків зовнішніх запозичень. Однак перевиконання планових показників дохідної частини держбюджету дозволяє нам почувати себе досить впевнено. Лише у січні цього року перевиконання за доходами склало більше 9 млрд. грн", - йдеться у повідомленні.
Марченко розповів, що ведуться перемовини з Казначейством США щодо можливості отримання Україною кредитних гарантій.
"Важливими є не тільки гроші, а й сигнал про їх надання, що зможе суттєво заспокоїти ринки. Сподіваємося, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання $2,2 млрд, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи. Ми бачимо прогрес у наших відносинах з МВФ", - додав міністр.
- Нагадаємо, що у 2021 році на боротьбу із COVID-19 із державного бюджету України виділили 46,4 млрд грн, майже половину цих коштів використали на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги і послуг з вакцинації населення.
- Крім того, за результатами січня український бюджет отримав на 7 млрд грн більше, ніж було заплановано, при цьому загалом ситуація в економіці України стабілізувалася.
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