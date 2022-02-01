У січні бюджет України отримав на 7 млрд грн більше, ніж було заплановано, - Зеленський
За результатами січня український бюджет отримав на 7 млрд грн більше, ніж було заплановано, при цьому загалом ситуація в економіці України стабілізувалася
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу, присвяченого відкриттю сьомої сесії IX скликання Верховної ради.
"Наша економіка стабілізується. У фінансовій системі все під контролем. Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів", - заявив президент.
За його словами, при цьому українська національна валюта стабілізувалася відносно долара після стрімкого падіння.
"Гривня на сьогодні почувається вже краще. Вчора зміцнилась на 30 копійок. Поступово повертаємось до стабільного і запланованого курсу", - уточнив Зеленський.
Крім того, він додав, що протягом останнього тижня на фінансових ринках спостерігається позитивна динаміка щодо українських облігацій.
"Фінансовий світ оцінює майбутнє України з оптимізмом", - підсумував президент.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення чисельності української армії та підвищення зарплат військовослужбовцям.
- Також Президент України Володимир Зеленський пояснив, що варто обережно висловлювати думку про можливий початок війни на території України.
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