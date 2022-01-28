Зеленський: треба дуже обережно висловлювати думку, що завтра буде війна
Президент України Володимир Зеленський пояснив, що варто обережно висловлювати думку про можливий початок війни на території України
Про це він сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.
Зеленський сказав, що ймовірність атаки була у 2021 році така сама, у 2020 році вона була менша, у 2019 році після Нормандського формату ще менша.
"Я вважаю, що це говорить про те, що все ж таки треба дуже обережно висловлювати щоденно, щосекундно, що завтра буде війна. Не можна сказати, що війна буде завтра чи до кінця лютого, або сказати, як це було в листопаді, війна буде до кінця року. А потім сказати, що війна може бути в січні, в лютому. Я ще раз говорю, вона може бути. На жаль, і давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку і сказати, що так, вона буде", - заявив президент.
Зеленський провів паралель з фільмом виробництва Netflix "Don't look up" з Леонардо Ді Капріо, в якому влада США приховувала факт зіткнення з Землею астероїда у найближчому майбутньому заради успішного проведення виборів.
"Ми повинні дивитись не тільки вверх, а й під ноги. Ми можемо втрати економіку нашої держави", - сказав очільник країни.
- Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що в України безстрашна армія, яка готова захищати державу.
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