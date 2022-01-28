Зеленський: треба дуже обережно висловлювати думку, що завтра буде війна

Про це він сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.



Зеленський сказав, що ймовірність атаки була у 2021 році така сама, у 2020 році вона була менша, у 2019 році після Нормандського формату ще менша.



"Я вважаю, що це говорить про те, що все ж таки треба дуже обережно висловлювати щоденно, щосекундно, що завтра буде війна. Не можна сказати, що війна буде завтра чи до кінця лютого, або сказати, як це було в листопаді, війна буде до кінця року. А потім сказати, що війна може бути в січні, в лютому. Я ще раз говорю, вона може бути. На жаль, і давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку і сказати, що так, вона буде", - заявив президент.



Зеленський провів паралель з фільмом виробництва Netflix "Don't look up" з Леонардо Ді Капріо, в якому влада США приховувала факт зіткнення з Землею астероїда у найближчому майбутньому заради успішного проведення виборів.



"Ми повинні дивитись не тільки вверх, а й під ноги. Ми можемо втрати економіку нашої держави", - сказав очільник країни.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що в України безстрашна армія, яка готова захищати державу.