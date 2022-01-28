Зеленський: "Вони вбивали, вони ховали побратимів, вони практики - наша армія є не гіршою за армії НАТО"
Президент Володимир Зеленський заявив, що в України безстрашна армія, яка готова захищати державу
Про це він заявив на зустрічі з іноземними журналістами, передає Еспресо.TV.
"Як діяти? Діяти без паніки. У нас потужна армія - озброювати свою армію. У них все є, наскільки це можна, наскільки дозволяє економіка нашої країни. Потужна економіка дає можливість збільшувати і озброєння, і заробітну плату наших військових. І ми її збільшуємо, того що вони віддають найвищу "заробітну плату" - своє життя", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що у війні з Росією 15 тис. людей загинуло.
"Я вважаю, що сьогодні ситуація, коли ми повністю довіряємо нашій армії. Це не новачки, це не якісь там хлопчики - це серйозна армія і якщо ми говоримо про армію рівня НАТО - я вважаю, що ми точно не слабкіше від цього рівня", - додав президент.
Він зазначив, що українська армія - це практики.
"Я буду говорити цинічні речі - вони воювали, вони поховали своїх друзів, але вони захищали свою державу, вони стріляли, вони вбивали. Ми повинні робити все, щоб у нас була міцна армія. Якщо почнеться повномасштабна війна, моральний дух нашого народу - він буде стояти пліч-о-пліч і захищати. А сьогодні - народ повинен працювати на державу, на економіку і на безстрашну армію, яка готова захищати нашу державу", - сказав Зеленський.
Він також додав, що Україна максимально готується до будь-яких сценаріїв.
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