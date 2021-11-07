Перевірка COVID-сертифікату не є розголошенням лікарської таємниці, - МОЗ

Така думка міститься в роз'ясненні від Міністерства охорони здоров'я України, оприлюдненому сьогодні, 7 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.



"Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон", - наголошує МОЗ.



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Окрім того, у Міністерстві нагадують, що для того, щоб обмеження жовтого чи червоних рівнів не стосувались громадських закладів чи масових заходів, співробітники чи організатор мають перевірити документи про вакцинацію у відвідувачів.



У випадку, якщо відвідувачі таких закладів відмовляються їх надати, то суб’єкт господарювання "має повне право відмовити у своїх послугах".





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