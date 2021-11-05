Фонд соцстрахування не платитиме допомогу за лікарняними працівникам, яких відсторонили через відмову від вакцинації від COVID-19

Про це повідомила пресслужба ФССУ.

"Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі звернули увагу, що відсторонення працівників, для яких визначена обов'язковість щеплень від COVID-19, однак які відмовились від вакцинації, покликане убезпечити їх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу. Так, підкреслили у Фонді, відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих.



Зазначається, що допомоги по тимчасовій втраті працездатності в такому випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства державне страхування має компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати зарплати, факт втрати заробітку через хвороби або травму в такий період відсутній.