Фонд соцстрахування не платитиме допомогу за лікарняними працівникам, яких відсторонили через відмову від вакцинації від COVID-19
Фонд соціального страхування України (ФССУ) не виплачуватиме допомогу за лікарняними особам, яких відсторонили від роботи через відмову від вакцинації
Про це повідомила пресслужба ФССУ.
"Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі звернули увагу, що відсторонення працівників, для яких визначена обов'язковість щеплень від COVID-19, однак які відмовились від вакцинації, покликане убезпечити їх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу. Так, підкреслили у Фонді, відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих.
Зазначається, що допомоги по тимчасовій втраті працездатності в такому випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства державне страхування має компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати зарплати, факт втрати заробітку через хвороби або травму в такий період відсутній.
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