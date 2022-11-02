Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія хоче встромити ніж у спину Україні та створити загрозу для НАТО у басейні Чорного моря. Тому, що Молдова розташована на кордоні з країнами НАТО та на кордоні з Україною. Росія не зможе завоювати Молдову військовим шляхом, тому що Україна змогла відсунути російські війська. Росія не втримала острів Зміїний і зрозуміла, що не може окупувати Одесу і здійснити марш-кидок на Молдову та Придністров'я", - пояснив Шалару.

За словами ексміністра оборони Молдови, керівництво Росії розробило інший план захоплення Молдови.

"Цей план передбачає фінансування проросійських політичних партій у Молдові. Відключення країни від електроенергії, яку отримували з Придністров'я. Перекрити газовий вентиль і скоротити постачання російського газу. Розпалити ворожі настрої та підняти п’яту колону проти чинного уряду Молдови", - зазначив Шалару.

Нагадаємо, 28 жовтня у The Washington Post з посиланням на розвідувальні документи заявили, що Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну. Крім того, управлінський контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови було передано близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що представило йому основну платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного.

У Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей

Президент Молдови Майя Санду заявила, що російські спецслужби працюють над розхитуванням країни – для цього вони використовують молдовські проросійські партії

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