Переворотом у Молдові Росія хоче встромити ніж у спину Україні та створити загрозу НАТО в Чорному морі, - ексміністр оборони Шалару
Міністр оборони Молдови (2015-2016) Анатоль Шалару вважає, що за державним переворотом у Молдові стоїть бажання Росії зміцнити свої позиції
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія хоче встромити ніж у спину Україні та створити загрозу для НАТО у басейні Чорного моря. Тому, що Молдова розташована на кордоні з країнами НАТО та на кордоні з Україною. Росія не зможе завоювати Молдову військовим шляхом, тому що Україна змогла відсунути російські війська. Росія не втримала острів Зміїний і зрозуміла, що не може окупувати Одесу і здійснити марш-кидок на Молдову та Придністров'я", - пояснив Шалару.
За словами ексміністра оборони Молдови, керівництво Росії розробило інший план захоплення Молдови.
"Цей план передбачає фінансування проросійських політичних партій у Молдові. Відключення країни від електроенергії, яку отримували з Придністров'я. Перекрити газовий вентиль і скоротити постачання російського газу. Розпалити ворожі настрої та підняти п’яту колону проти чинного уряду Молдови", - зазначив Шалару.
- Нагадаємо, 28 жовтня у The Washington Post з посиланням на розвідувальні документи заявили, що Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну. Крім того, управлінський контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови було передано близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що представило йому основну платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного.
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