Перевозив 1 кг кокаїну в шлунку: у “Борисполі” затримали наркокур’єра

Про це передає СБУ.

За попередніми даними, цей канал постачання наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання.

“Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у Міжнародному аеропорту “Бориспіль” затриманням двох наркокур’єрів із черговими партіями кокаїну”, - йдеться в повідомленні.

Один із них приховав “товар” в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті.

Так, загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг.

У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення причетності до правопорушення інших осіб.

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