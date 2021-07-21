Перевозив 1 кг кокаїну в шлунку: у “Борисполі” затримали наркокур’єра
СБУ викрила наркотрафік через Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, через який зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки
Про це передає СБУ.
За попередніми даними, цей канал постачання наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання.
“Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у Міжнародному аеропорту “Бориспіль” затриманням двох наркокур’єрів із черговими партіями кокаїну”, - йдеться в повідомленні.
Один із них приховав “товар” в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті.
Так, загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг.
У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення причетності до правопорушення інших осіб.
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