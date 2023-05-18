Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Старобільської та Сєверодонецької окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом особам, які обійняли посади в незаконних правоохоронних органах окупаційної влади РФ", - пише пресслужба.

Повідомляється, що експравоохоронець зі Старобільського району почав співпрацювати з ворогом після початку повномасштабного вторгнення. Колаборант обійняв посаду в окупаційній прокуратурі Старобільського району "ЛНР".

Інший фігурант, житель міста Луганськ, перейшов на бік РФ ще у 2014 році. Раніше зловмисник працював у Міністерстві внутрішніх справ України.

Колаборант отримав керівні посади у псевдоміністерстві внутрішніх справ "ЛНР".

Раніше зраднику вже оголошували підозру, проте тоді за участь у терористичній організації.