Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Перейшли на бік ворога: двом експравоохоронцям з Луганщини оголосили підозри в колабораціонізмі та тероризмі

Перейшли на бік ворога: двом експравоохоронцям з Луганщини оголосили підозри в колабораціонізмі та тероризмі

18 травня, 2023 четвер
15:49
Кримінал ЛНР

Псевдоголові відділу МВС РФ у тимчасово окупованому Сєверодонецьку та працівнику "прокуратури" зі Старобільська оголосили підозри за колабораціонізм і тероризм

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Старобільської та Сєверодонецької окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом особам, які обійняли посади в незаконних правоохоронних органах окупаційної влади РФ", - пише пресслужба.

Повідомляється, що експравоохоронець зі Старобільського району почав співпрацювати з ворогом після початку повномасштабного вторгнення. Колаборант обійняв посаду в окупаційній прокуратурі Старобільського району "ЛНР".

Інший фігурант, житель міста Луганськ, перейшов на бік РФ ще у 2014 році. Раніше зловмисник працював у Міністерстві внутрішніх справ України.

Колаборант отримав керівні посади у псевдоміністерстві внутрішніх справ "ЛНР".

Раніше зраднику вже оголошували підозру, проте тоді за участь у терористичній організації.

  • Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок колаборантці, яка добровільно вступила в співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. Її засудили до 8 років ув’язнення.
  • СБУ затримала російського шпигуна на Запоріжжі, якого звільнили за корупцію з податкової міліції. За зраду йому загрожує довічне ув’язнення.  

Луганськ
Луганщина
тероризм
Сєверодонецьк
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
Читайте також:
Сергей Лавров
17 травня, 2023 середа
У МЗС РФ пригрозили ескалацією через постачання Україні літаків та далекобійних ракет
17 травня, 2023 середа
Лавров розповів про сигнали, які РФ отримує від Заходу щодо дипломатичного врегулювання в Україні
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
16 травня, 2023 вiвторок
Князєва затримали за те, що не дав депутату Держдуми Росії Бабакову вкрасти ГОК
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
18 травня
16:57
НАТО
НАТО готує план на випадок відкритого протистояння з Росією, – Reuters
16:43
Проти мирних жителів Маріуполя п'яні кадировці застосовують холодну зброю, - Центр нацспротиву
16:36
пляжний сезон у Києві
У Києві наразі не планують відкривати пляжний сезон через відсутність укриттів
16:29
ЄБРР
Заради України ЄБРР втретє в історії збільшує капітальну базу
16:21
Ексклюзив
ракета
Вночі над Одесою ППО знищила 6 "калібрів" та 2 "іскандера", - Братчук
16:12
Зеленський
"Цього разу ми знищимо зло": Зеленський назвав депортацію кримських татар геноцидом і передрік поразку РФ
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Про адептів ідеї розстрілу корумпованих суддів
15:58
ЗРК NASAMS
В Україні буде більше систем ППО NASAMS, - Стефанчук
15:56
Росатом
ЄС не запроваджуватиме обмежень проти Росатома в межах 11-го пакету санкцій, – CNN
15:50
Оновлено
Російська армія влучила у будинок на Харківщині: загинула людина, є поранені
15:37
чатбот єВорог
Є кейс, коли колону техніки РФ фіксували протягом 100 км: чатботом єВорог скористалися пів мільйона українців
15:28
літній дощ
Дощі майже по всій Україні, температура до +26 °C: прогноз погоди на 19 травня від Наталки Діденко
15:27
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:27
війна проти РФ ЗСУ
Посадовці США припускають, що війна РФ з Україною може перетворитися на заморожений конфлікт і триватиме роками, - Politico
15:14
МВС встановило двох російських військових, які розстрілювали цивільне населення в Бучі
15:13
Костянтин Жеваго
Що зі справами Жеваго?
15:12
санкції проти Росії
США планують перевірити ефективність санкцій проти РФ
15:10
Дмитро Пєсков
"Відповідь на недружні кроки": у Кремлі прокоментували замороження рахунків дипмісії Фінляндії
14:54
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міноборони Польщі про війну в Україні: "Спостерігаємо як мінімум кінець путінської епохи"
14:54
Оновлено
Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою
14:49
Ізюм після загарбників
Просив у патріарха Кіріла гумдопомоги та освячував російських солдатів: священнику УПЦ МП на Харківщині оголосили підозру
14:42
Мая Санду
Санду заявила, що Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки побоюється загрози від РФ
14:42
Вибори
Жителям тимчасово окупованої Запорізької області розсилають повідомлення із закликом голосувати на псевдовиборах, - мер Мелітополя
14:32
Ексклюзив
Микола Княжицький
Знищення європейської спільноти - це неприхована мета Путіна, - Княжицький
14:30
Сергій Лавров
У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди"
14:28
окупанти в Криму
За відмову карають: окупанти в Криму змушують ветеранів війни в Афганістані проводити вишколи
14:27
Ексклюзив
На фото (біля трибуни): Микола Княжицький
У Львові створять центр свободи і демократії 
14:07
OPINION
Орест Сохар
Якими будуть війни майбутнього
14:00
Арешт
У РФ засудили IT-спеціаліста за атаки на сайти міноборони та президента: звинувачують у співпраці з Україною
13:58
На фото: Маша Єфросиніна
Суд Москви заочно заарештував українську телеведучу Єфросиніну через "воєнні фейки"
13:50
Всеволод Князєв
САП зареєструвала провадження через розголошення даних у справі ексголови Верховного Суду Князєва. НАБУ проведе розслідування
13:43
На білоруський аеродром "Мачулищі" перебазували 10 винищувачів РФ, - Беларускі Гаюн
13:39
лукашенко, 9 травня 2023
"Лукашенко справді хворіє": розвідка щодо прогнозів про смерть білоруського диктатора
13:33
долар євро валюта обмін
Курс валют 18 травня: які ціни в обмінниках України
13:30
окупанти
В окупаційні адміністрації на сході України призначають росіян: місцевим колаборантам РФ не довіряє
13:24
Оксана Горбач
До кінця травня у всіх військових шпиталях ВЛК перейдуть на електронну чергу
13:10
Пентагон
Злиті документи Пентагону: Тейшейра передавав дані іноземцям
13:10
Ексклюзив
Тімоті Снайдер
Єдиний виграшний для Росії варіант - це програти війну, - історик Тімоті Снайдер
13:04
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Маляр: На ТОТ загарбники створюють резерви з місцевих жителів за допомогою облав і затримань
13:03
Володимир Зеленський
Зеленський може поїхати на саміт G7 у Японії: в ОП назвали умову
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV