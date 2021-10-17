Перш ніж змінювати світ, треба почати з себе, - Епіфаній

Перед початком літургії предстоятель закликав почати змінювати себе, передає Еспресо.TV.



"Ми не можемо змінити весь світ, ми не можемо усіх грішників відвернути від зла чи всеосяжно зупинити дію гріха у світі. Але те, що ми справді можемо і до чого здатний кожен з нас вже сьогодні й зараз - це змінювати самих себе", - зазначив Епіфаній.



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Він наголосив, що потрібно зробити для себе "золотим правилом" щоденного життя слова апостола Луки: "Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм".



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