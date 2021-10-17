Перш ніж змінювати світ, треба почати з себе, - Епіфаній
Сьогодні, 17 жовтня 2021 року, у 17-ту неділю після свята П’ятидесятниці очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив божественну літургію у столичному Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі
Перед початком літургії предстоятель закликав почати змінювати себе, передає Еспресо.TV.
"Ми не можемо змінити весь світ, ми не можемо усіх грішників відвернути від зла чи всеосяжно зупинити дію гріха у світі. Але те, що ми справді можемо і до чого здатний кожен з нас вже сьогодні й зараз - це змінювати самих себе", - зазначив Епіфаній.
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Він наголосив, що потрібно зробити для себе "золотим правилом" щоденного життя слова апостола Луки: "Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм".
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