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Після приходу до влади команди Зеленського парафіям на Київщині не дозволяють переходити з Московського патріархату до ПЦУ, - Епіфаній

16 жовтня, 2021 субота
14:00
Суспільство

Переходам релігійних громад з УПЦ МП до Православної церкви України чинить перешкоди місцева влада, яка гальмує реєстрацію статутів

З такою заявою виступив предстоятель помісної церкви, митрополит Епіфаній, передає Еспресо.TV.

"Відбулася зміна влади, і дуже часто на місцях немає сприяння, навіть не реєструють статути. Візьмімо Київську область. Від часу приходу нової влади не перереєстровано жодного статуту. Лежать вже майже два роки статути на перереєстрацію тих парафій, які перейшли, але немає перереєстрацій. Не пояснюють нічим, знаходять юридичні зачіпки, щоб відмовити", - зазначив предстоятель ПЦУ в інтерв'ю проєкту Detector UA.

Він розповів, що до нього приходять священики УПЦ МП, які готові перейти, але бояться протидії.

"Вони кажуть, що хочуть, щоби все відбулося спокійно. Бояться, що їм пришлють тих хлопців, які будуть ламати двері в храмі, бояться судів тощо", - наголосив Епіфаній.


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УПЦ МП
Київська область
Київщина
московський патріархат
Слуга народу
Епіфаній
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новини Київщини
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