Перша леді США побувала в Ужгороді та відвідала переселенців

Про це повідомила Закарпатська ОВА повідомила у Телеграм.

"Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебуває із візитом в Ужгороді", – йдеться у повідомленні.

У День матері пані Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською. Дружини президентів відвідали ужгородську школу, де поселилися переселенці з різих областей України.

"Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", – вказала ОВА.

Протягом візиту Джилл Байден має зупинитися в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

"Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому", – повідомила ОВА.

Наразі Джилл Байден покинула Україну.

Нагадаємо, до Києва прибула президентка німецького бундестагу.

5 травня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Фото: reuters