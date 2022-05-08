Перша леді США побувала в Ужгороді та відвідала переселенців
Дружина президента США відвідала Ужгород, зокрема, побувала в школі, де розселили переселенців
Про це повідомила Закарпатська ОВА повідомила у Телеграм.
"Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебуває із візитом в Ужгороді", – йдеться у повідомленні.
У День матері пані Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською. Дружини президентів відвідали ужгородську школу, де поселилися переселенці з різих областей України.
"Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", – вказала ОВА.
Протягом візиту Джилл Байден має зупинитися в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.
"Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому", – повідомила ОВА.
Наразі Джилл Байден покинула Україну.
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Фото: reuters
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