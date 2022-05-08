До Києва прибула президентка німецького Бундестагу

Про це повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісса у twitter.

"Президентка Бундестагу Бербель Бас розпочала 8 травня свій візит у Київ", – підписав Брісса фото, на якому очільниця німецького парламенту виходить із вагона на залізничному вокзалі у столиці. .

За словами керівника секретаріату, сьогодні Бас вшанує пам'ять жертв Другої світової війни та проведе політичні переговори.

Бербель Бас стала першим німецьким високопосадовцем, який відвідав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

5 травня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb