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До Києва прибула президентка німецького Бундестагу

8 травня, 2022 неділя
12:42
Світ Бербель Бас

Очільниця німецького Бундестагу Бербаль Бас прибула до столиці України

Про це повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісса у twitter.

"Президентка Бундестагу Бербель Бас розпочала 8 травня свій візит у Київ", – підписав Брісса фото, на якому очільниця німецького парламенту виходить із вагона на залізничному вокзалі у столиці. .

За словами керівника секретаріату, сьогодні Бас вшанує пам'ять жертв Другої світової війни та проведе політичні переговори.

Бербель Бас стала першим німецьким високопосадовцем, який відвідав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. 

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