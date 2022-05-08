До Києва прибула президентка німецького Бундестагу
Очільниця німецького Бундестагу Бербаль Бас прибула до столиці України
Про це повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісса у twitter.
"Президентка Бундестагу Бербель Бас розпочала 8 травня свій візит у Київ", – підписав Брісса фото, на якому очільниця німецького парламенту виходить із вагона на залізничному вокзалі у столиці. .
За словами керівника секретаріату, сьогодні Бас вшанує пам'ять жертв Другої світової війни та проведе політичні переговори.
Бербель Бас стала першим німецьким високопосадовцем, який відвідав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.
- 5 травня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
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