Про це свідчить статистика з акаунту Роналду в Instagram.

У понеділок, 21 листопада, кількість підписників на сторінку Роналду в Instagram сягнула 500 млн. Лише у лютому португальський футболіст, який виступає за англійський "Манчестер Юнайтед", перетнув позначку в 400 млн підписників.

Друге місце за кількістю прихильників у цій соцмережі займає аргентинський футболіст Ліонель Мессі з французького ПСЖ - на його сторінку підписалися 372 млн людей.

20 листопада стало відомо, що спільне фото Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі за добу набрало понад 57 млн лайків та стало найпопулярнішим в історії Instagram.

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