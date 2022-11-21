Перша людина у світі набрала пів мільярда підписників у Instagram
Португальський футболіст Крішітану Роналду став першою людиною у світі, яка набрала 500 млн підписників у Instagram
Про це свідчить статистика з акаунту Роналду в Instagram.
У понеділок, 21 листопада, кількість підписників на сторінку Роналду в Instagram сягнула 500 млн. Лише у лютому португальський футболіст, який виступає за англійський "Манчестер Юнайтед", перетнув позначку в 400 млн підписників.
Друге місце за кількістю прихильників у цій соцмережі займає аргентинський футболіст Ліонель Мессі з французького ПСЖ - на його сторінку підписалися 372 млн людей.
- 20 листопада стало відомо, що спільне фото Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі за добу набрало понад 57 млн лайків та стало найпопулярнішим в історії Instagram.
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