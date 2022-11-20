Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мессі та Роналду з'явилися разом на фото у рекламі Louis Vuitton. На світлині аргентинець та португалець грають в шахи.

Знімок було оприлюднено на сторінках футболістів 19 листопада. Менш ніж за добу воно набрало на сторінці Роналду 31,9 млн вподобайок, а в акаунті Мессі - 25,2 млн лайків. Таким чином загалом фото вподобали 57,1 млн користувачів соціальної мережі, які зробили його найпопулярнішим в історії Instagram.

До цього найпопулярнішим було фото курячого яйця, яке зібрало 55,8 млн лайків.

У лютому 2022 року Кріштіану Роналду став першою людиною в історії, хто набрав 400 млн підписників у Instagram.

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