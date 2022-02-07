Роналду став першою людиною в історії, хто набрав 400 млн підписників у Instagram
Португальський футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною в історії, хто набрав 400 млн підписників у Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Роналду продовжує набирати нових підписників у Instagram. Тепер португальський футболіст остаточно закріпився у статусі людини з найбільшою кількістю фанатів у Instagram.
На сторінку 37-річного португальця підписалося вже більше 400 млн користувачів. Найближчі конкуренти - модель Кайлі Дженнер (309 млн читачів) та нападник ПСЖ Ліонель Мессі (306 млн).
Лише один профіль в Instagram налічує більше читачів, ніж у Роналду - офіційний профіль самої соцмережі (469 млн).
- Нагадаємо, 13 січня Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 млн підписників у Instagram.
- 27 січня аргентинський футболіст Ліонель Мессі став третьою людиною у світі, яка назбирала 300 млн підписників у Instagram.
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