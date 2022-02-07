Роналду став першою людиною в історії, хто набрав 400 млн підписників у Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Роналду продовжує набирати нових підписників у Instagram. Тепер португальський футболіст остаточно закріпився у статусі людини з найбільшою кількістю фанатів у Instagram.



На сторінку 37-річного португальця підписалося вже більше 400 млн користувачів. Найближчі конкуренти - модель Кайлі Дженнер (309 млн читачів) та нападник ПСЖ Ліонель Мессі (306 млн).



Лише один профіль в Instagram налічує більше читачів, ніж у Роналду - офіційний профіль самої соцмережі (469 млн).



