Американка Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 млн підписників у Instagram
24-річна американська модель, учасниця телешоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер стала прешою жінкою, яка набрала 300 млн підписників у Instagram
Про це повідомляє CNN.
Як зазначає видання, звання "найпопулярнішої жінки" в Instagram Дженнер відібрала у співачки Аріани Гранде, яка на цей час має 289 млн підписників.
При цьому найпопулярніший акаунт у Instagram має футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду - на нього підписані 389 мільйонів користувачів.
- Нагадаємо, у 2019 Кайлі Дженнер у віці 21 року стала наймолодшою жінкою-мільярдером у світі.
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