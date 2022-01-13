Американка Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 млн підписників у Instagram

Про це повідомляє CNN.



Як зазначає видання, звання "найпопулярнішої жінки" в Instagram Дженнер відібрала у співачки Аріани Гранде, яка на цей час має 289 млн підписників.



При цьому найпопулярніший акаунт у Instagram має футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду - на нього підписані 389 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, у 2019 Кайлі Дженнер у віці 21 року стала наймолодшою жінкою-мільярдером у світі.