Третя людина у світі перетнула позначку в 300 млн підписників у Instagram

Про це сам Мессі повідомив у Insagram.

"Нас уже 300 мільйонів! Я навіки вдячний усім за підтримку. Обіймаю вас!" – написав Мессі.

Наразі у форварда французького ПСЖ назбиралося 304 млн підписників. Він посідає третє місце за кількістю підписників та поступається португальському футболісту англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду (395 млн) та моделі Кайлі Дженнер (306 млн).