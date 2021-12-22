Перше у світі SMS-повідомлення продали за більш ніж €100 тисяч
У Франції продали перше у світі SMS-повідомлення як NFT за понад €100 тис.
Про це повідомляє DW
Британський оператор Vodafone продав перше в історії текстове повідомлення на аукціоні у вівторок, 21 грудня, у вигляді Невзаємозамінного токена (NFT).
Надіслане 3 грудня 1992 року SMS-повідомлення зі словами "Merry Christmas" ("З Різдвом") продали за €107 тис. анонімному покупцю.
Програміст Річард Джарвіс отримав його під час різдвяної вечірки від свого колеги Ніла Папворта.
Аукціонний дім Aguttes в Парижі, який проводив торги, оцінював лот від €100 тис. до €200 тис.
Vodafone заявив, що передасть кошти від продажу Агентству ООН у справах біженців.
Довідка: Абревіатура NFT розшифровується як non-fungible token - "невзаємозамінний токен". Це цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такий актив, як твір мистецтва чи предмет колекціонування.
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