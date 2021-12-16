Першу сторінку "Вікіпедії" продали за $750 тис. як NFT

Про це йдеться на сайті аукціонного дому Christie's, де пройшли торги.



Першу версію сторінки Вікіпедії з фразою "Hello, World" ("Привіт, світе" - Ред.), Джиммі Вейлс створив 15 січня 2001 року.



Так виглядала Вікіпедія в той момент, коли він налаштував програмне забезпечення.



На аукціоні також продали iMac полуничного кольору 2000 року виходу, який Вейлз використовував для створення "Вікіпедії" та під час її запуску. Його придбали за $187,5 тис.





Нагадаємо, 3 грудня перша сторінка "Вікіпедії" з'явилась як лот на сайті аукціонного дому Christie's.