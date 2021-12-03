Першу редакцію "Вікіпедії" продають як NFT
Співзасновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлс продає невзаємозамінний токен (NFT) першої редакції домашньої сторінки сайту після його запуску
Про це повідомляє The Verge.
Аукціонний дім Christie's здійснить розпродаж токена з 3 по 15 грудня, разом із Strawberry iMac - девайсом, який Вейлс використовував під час запуску "Вікіпедії". Кошти підуть на благодійні заходи та WT.Social - соціальну мережу, яка підтримується пожертвами.
Як відомо, NFT першої редакції "Вікіпедії", зробленої Уельсом 15 січня 2001 року, у день запуску веб-сайту. Проте редакцію домашньої сторінки було повторно імпортовано у 2019 році.
Проєкт концептуально схожий на розпродаж від Тіма Бернерса-Лі, який токенізував вихідний код до першого веббраузера і пожертвував кошти від його продажу на благодійність. Токен вихідного коду Бернерса-Лі приніс йому $5,4 млн.
Вейлс міг би не використовувати технологію блокчейн, але він каже, що його спонукала ідея публічно зареєстрованого та підтвердженого права власності.
"Я думаю, що особливо цікавим є те, що ми вперше маємо загальнодоступну незмінну базу даних", - сказав Вейлс.
Довідка: Абревіатура NFT розшифровується як non-fungible token - "невзаємозамінний токен". Це цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такий актив, як твір мистецтва чи предмет колекціонування.
- Нагадаємо, словник англійської мови Collins назвав "NFT" словом року.
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