Першу редакцію "Вікіпедії" продають як NFT

Про це повідомляє The Verge.



Аукціонний дім Christie's здійснить розпродаж токена з 3 по 15 грудня, разом із Strawberry iMac - девайсом, який Вейлс використовував під час запуску "Вікіпедії". Кошти підуть на благодійні заходи та WT.Social - соціальну мережу, яка підтримується пожертвами.



Як відомо, NFT першої редакції "Вікіпедії", зробленої Уельсом 15 січня 2001 року, у день запуску веб-сайту. Проте редакцію домашньої сторінки було повторно імпортовано у 2019 році.







Проєкт концептуально схожий на розпродаж від Тіма Бернерса-Лі, який токенізував вихідний код до першого веббраузера і пожертвував кошти від його продажу на благодійність. Токен вихідного коду Бернерса-Лі приніс йому $5,4 млн.



Вейлс міг би не використовувати технологію блокчейн, але він каже, що його спонукала ідея публічно зареєстрованого та підтвердженого права власності.



"Я думаю, що особливо цікавим є те, що ми вперше маємо загальнодоступну незмінну базу даних", - сказав Вейлс.



Довідка: Абревіатура NFT розшифровується як non-fungible token - "невзаємозамінний токен". Це цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такий актив, як твір мистецтва чи предмет колекціонування.

Нагадаємо, словник англійської мови Collins назвав "NFT" словом року.

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