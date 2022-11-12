"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

Кадри з Берислава Чорновол опублікувала у facebook.

Колишня нардепка однією з перших прибула в Берислав у складі 72-го ОМБр

"Мене ледь насмерть не зацілували. Так, є такий ризик на війні. Так вийшло, що першими зайшли в Берислав. Квіти довелося вантажити в пікап. Повний пікап квітів. Люди спочатку виходили несміливо, а потім поголос пішов, перегороджували рух, щоб тільки доторкнутися до нас, щоб пересвідчитися, що - свої, що не сон... Вісім місяців страшного не сну...", - пише командир протитанкових ручних комплексів "Стугна" Тетяна Чорновол.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.

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