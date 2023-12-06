"Перший крок до трибуналу над РФ": Нідерланди виділили €9 млн євро для генпрокуратури і судової системи України

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє Європейська правда.

"Ми запропонували можливості та тренінги для української генеральної прокуратури та судової системи. Уряд Нідерландів виділив 9 млн євро на ці цілі у 2024 році", - зазначила вона.

За її словами, Нідерланди взяли на себе зобов'язання бути провідною країною у відновленні правосуддя в межах "формули миру" України та вже приймають та підтримують Реєстр збитків України та Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

"Цей центр є першим кроком на шляху до створення спеціального трибуналу, який ми також запропонували розмістити в Гаазі", - додала Ганке Брейнс Слот.