Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Говорили про підготовку пілотів на F-16: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Нідерландів

Говорили про підготовку пілотів на F-16: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Нідерландів

5 грудня, 2023 вiвторок
22:31
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустріч з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот

Про це Зеленський написав у телеграмі.

За словами президента, зустріч була змістовною.

"Багато важливих питань. Ситуація на фронті, потреби наших захисників, підготовка наших пілотів на F-16. А також функціонування альтернативного гуманітарного коридору, посилення його захисту. Формула миру та європейська інтеграція нашої держави. Дякую Нідерландам за потужну підтримку України!", - написав Володимир Зеленський.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із бельгійською колегою Людивін Дедондер: вони обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовку пілотів.

Відео
Світ
Україна
політика
Нідерланди
Володимир Зеленський
Вступ в ЄС
F-16
допомога Україні
Читайте також:
Румен Радев
4 грудня, 2023 понедiлок
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
збитий "Шахед"
5 грудня, 2023 вiвторок
Росія запустила кілька груп "шахедів": ворожі дрони добрались до західних областей, працювала ППО
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 грудня, 2023 п'ятниця
Чи могли переговори з Росією у Стамбулі принести мир?
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.76
    Купівля 36.76
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
22:12
Ексклюзив
Роман Костенко
Україна поступається у дипломатичній війні: полковник СБУ Костенко про зменшення постачання зброї для ЗСУ
22:05
на фото Володимир Зеленський
У Сенаті США заявили, що Зеленський скасував свій виступ в останній момент
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про світовий рекорд українського снайпера та проблеми масштабування виробництва дронів в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:39
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Сили оборони утримують позиції на лівобережній Херсонщині, - Генштаб
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Личина й обставини. Зеленський станцював на граблях Порошенка
19:54
Асканія-Нова
Росіяни незаконно вивезли червонокнижних тварин із заповідника "Асканія-Нова"
19:25
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни
19:13
Ексклюзив
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров
19:09
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
19:04
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця оголосила про подорожчання квитків на низку міжнародних рейсів
19:00
Інтерв’ю
Депутатка ЄП Віола фон Крамон
Депутатка ЄП Віола фон Крамон про перспективи України щодо вступу в ЄС і НАТО та чому не можна піддаватися на шантаж Орбана
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 650-го дня війни: воїни ССО знищили ворожий склад боєприпасів і "град"  у Донецьку, а Фінляндія збільшить виробництво важких боєприпасів для України
18:51
Ексклюзив
Польсько-український кордон
"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею
18:43
Федір Веніславський
У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
18:31
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні
18:29
Ексклюзив
Карта. Херсон_2811
ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Братчук
18:22
Кримінал
За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію армії РФ", - КримSOS
18:18
Маріупольський драмтеатр
Росіяни обіцяють рублі за позитивні відео про життя на тимчасово окупованих територіях, - ЦНС
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Колективні панічні атаки
17:57
"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
17:50
Ліонель Мессі (в центрі)
Time назвав найкращого спортсмена 2023 року
17:46
Військові Національної гвардії України опановують дрони
СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела
17:35
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
17:29
Ексклюзив
Болгарія
БТР, які Болгарія передумала віддавати, стояли на складах 40 років і їх не можна відправляти на фронт, - експерт Киричевський
17:29
Війна з РФ
Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ
17:29
На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
17:29
Ремонт Кільцевої дороги, Київ
Київавтодор стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
17:20
Джо Байден, Анджей Дуда
Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці
17:03
Сектор Гази
Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб
16:59
"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні
16:58
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
Легенда "Мілану" порадив клубу купити футболіста збірної України
16:54
Екологія, економія та заборона утилізації: у ЄС погодили нові вимоги до виробників одягу
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
16:30
Оновлено
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати
16:27
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України
16:24
Володимир Зеленський
Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"
16:14
Ексклюзив
F-16
Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні
16:13
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"
16:02
OPINION
Богдан Буткевич
Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати
16:00
Ексклюзив
кордон_протести на кордоні, фури
Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV