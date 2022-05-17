Песель для українців у Польщі. Як отримати та для чого потрібен

PESEL у Польщі (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — це універсальний номер загальної електронної системи обліку населення. Простими словами – це цифровий символ, який присвоюється кожній людині та дає змогу її ідентифікувати. PESEL має 11 цифр і містить інформацію про дату народження та стать людини, а також порядковий і контрольний номери. Нехтувати його оформленням не варто, адже в Польщі це один з найважливіших документів.

Як виглядає PESEL та що означають цифри в його номері?

Песель складається з 11 цифр (RRMMDDPPPPK), кожна з яких має своє значення:

RR (rok) – дві останні цифри року народження;

MM (miesiąc) – місяць народження;

DD (dzień) – день народження;

PPPP (płeć) – стать. Остання цифра є парною для жінок (0, 2, 4, 6, 8) та непарною для чоловіків (1, 3, 5, 7, 9).

K – контрольна цифра.

Як отримати номер PESEL у Польщі?

Для того, щоб отримати номер PESEL в Польщі, іноземець має мати:

заяву на отримання номера;

паспорт;

договір про оренду житла.

Заяву на отримання песель можна заповнити безпосередньо при оформленні або знайти в інтернеті за назвою „Wniosek o nadanie numeru PESEL” і роздрукувати. В цій анкеті треба вказати свої дані – від імені та прізвища до цивільного стану.

Оформлення номеру PESEL відбувається в Urządi miasta (міському управлінні), Urządi gminy (муніципальному управлінні) або ж в Centrum obsługi mieszkańców (центрі обслуговування громадян). Послуга є безкоштовною, номер видають одразу на місці.

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