Песель для українців у Польщі. Як отримати та для чого потрібен
Кожен мігрант у Польщі не раз чув про PESEL. Його треба пред'явити при влаштуванні на роботу чи в університет, при вирішенні бюрократичних питань і навіть у лікарнях. Песель для українців необхідний майже скрізь
PESEL у Польщі (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — це універсальний номер загальної електронної системи обліку населення. Простими словами – це цифровий символ, який присвоюється кожній людині та дає змогу її ідентифікувати. PESEL має 11 цифр і містить інформацію про дату народження та стать людини, а також порядковий і контрольний номери. Нехтувати його оформленням не варто, адже в Польщі це один з найважливіших документів.
Як виглядає PESEL та що означають цифри в його номері?
Песель складається з 11 цифр (RRMMDDPPPPK), кожна з яких має своє значення:
RR (rok) – дві останні цифри року народження;
MM (miesiąc) – місяць народження;
DD (dzień) – день народження;
PPPP (płeć) – стать. Остання цифра є парною для жінок (0, 2, 4, 6, 8) та непарною для чоловіків (1, 3, 5, 7, 9).
K – контрольна цифра.
Як отримати номер PESEL у Польщі?
Для того, щоб отримати номер PESEL в Польщі, іноземець має мати:
- заяву на отримання номера;
- паспорт;
- договір про оренду житла.
Заяву на отримання песель можна заповнити безпосередньо при оформленні або знайти в інтернеті за назвою „Wniosek o nadanie numeru PESEL” і роздрукувати. В цій анкеті треба вказати свої дані – від імені та прізвища до цивільного стану.
Оформлення номеру PESEL відбувається в Urządi miasta (міському управлінні), Urządi gminy (муніципальному управлінні) або ж в Centrum obsługi mieszkańców (центрі обслуговування громадян). Послуга є безкоштовною, номер видають одразу на місці.
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