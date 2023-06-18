Про це він написав у своєму facebook.

У суботу Пєсков заявив, що демілітаризація України багато у чому виконана, оскільки наша країна "все менше використовує своєї зброї, і все більше - західної".

Він також стверджує, нібито НАТО під керівництвом США "все більше влазять у конфлікт", що змушує РФ прибігати до більш рішучих заходів.

"Це призводить до того, що конфлікт затягується. Це призводить до того, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. Це зобов'язує Росію вживати рішучіших заходів для забезпечення безпеки", - заявив прессекретар Путіна.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба своєю чергою відреагував на такий коментар Пєскова та передбачив, яких ще заяв варто чекати від РФ далі.

"У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - пише він.

Він пояснив, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і програш у війні, а також зазначив, що життя без сучасної Росії можливе.

"Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для Сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде", - додав глава МЗС.