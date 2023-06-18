Пєсков вважає "демілітаризацію України" майже виконаною. Кулеба відреагував
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "демілітаризація України" майже виконана. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував на цю заяву та зазначив, що чекає "наступних серій"
Про це він написав у своєму facebook.
У суботу Пєсков заявив, що демілітаризація України багато у чому виконана, оскільки наша країна "все менше використовує своєї зброї, і все більше - західної".
Він також стверджує, нібито НАТО під керівництвом США "все більше влазять у конфлікт", що змушує РФ прибігати до більш рішучих заходів.
"Це призводить до того, що конфлікт затягується. Це призводить до того, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. Це зобов'язує Росію вживати рішучіших заходів для забезпечення безпеки", - заявив прессекретар Путіна.
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба своєю чергою відреагував на такий коментар Пєскова та передбачив, яких ще заяв варто чекати від РФ далі.
"У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - пише він.
Він пояснив, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і програш у війні, а також зазначив, що життя без сучасної Росії можливе.
"Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для Сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде", - додав глава МЗС.
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв на День Росії, який відзначають 12 червня, розмістив фото Майдану Незалежності з прифотошопленим триколором. На заяву Медведєва відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, запостивши в соцмережі гамівну сорочку та попросивши "передати Медведєву, а заразом привітати з днем тимчасово існуючої Росії"
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