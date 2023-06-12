Світлину опубліковано в його Telegram-каналі.

"Майдан Незалежності. Скоро – площа Росії", - написав він.

Своєю чергою помічник Медведєва Олег Осипов заявив, що його шеф уважає Київ російським містом і ціллю війни.

"Дмитро Медведєв уважає, що Київ – наша пряма ціль. Це російське місто, і воно повернеться додому. Ми не зупинимося, поки не повернемо його", - цитують Осипова росЗМІ.

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