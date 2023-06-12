"Це російське місто, і воно повернеться додому": Медведєв на День Росії розмістив фото Майдану Незалежності із прапором РФ
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв на День Росії, який відзначають 12 червня, розмістив фото Майдану Незалежності з прифотошопленим триколором
Світлину опубліковано в його Telegram-каналі.
"Майдан Незалежності. Скоро – площа Росії", - написав він.
Своєю чергою помічник Медведєва Олег Осипов заявив, що його шеф уважає Київ російським містом і ціллю війни.
"Дмитро Медведєв уважає, що Київ – наша пряма ціль. Це російське місто, і воно повернеться додому. Ми не зупинимося, поки не повернемо його", - цитують Осипова росЗМІ.
Фото: скріншот
- На початку травня Медведєв закликав убити президента України Володимира Зеленського.
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