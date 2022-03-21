Пєсков заявив, що Росія не припинятиме вогонь на час переговорів із Україною
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не має наміру припиняти вогонь на час переговорів із Україною
Про це повідомляє медіа-група РБК.
За словами Пєскова, режим припинення вогню на час переговорів між Києвом та Москвою не діятиме. Це рішення він пояснює тим, що українські сили начебто можуть використати цей час для перегрупування.
"Справа в тому, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується націоналістичними підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових. Так було неодноразово і це, звісно, ускладнює процес", - вважає Пєсков.
- Переговори України та Росії знаходяться на фінальній стадії, - Краєв.
- Нагадаємо, 18 березня радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що позиції України на переговорах з РФ залишаються незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки.
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