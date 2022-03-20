Переговори України та Росії знаходяться на фінальній стадії, - Краєв

Таку думку експерт висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Очевидно, що ми зараз ближче до певної фіналізації перемовин. На 25-й день війни вже змінюється риторика російської сторони. По-перше, вони вже почали зациклюватись на внутрішніх проблемах і Україна все рідше з’являється в стрічках російських новин. По-друге, Лавров вже на третій тиждень перемовин почав повторювати слова нашої переговорної групи. Тепер вони позитивним результатом “спецоперації” називають умовний нейтральний статус України та гарантії безпеки для нас.” - розповів Краєв.



Краєв наголосив, що все більше від росіян звучать фрази про те, що “спецоперація” майже завершена. На думку експерта, таким чином вони хочуть подати свою готовність йти на якісь домовленості.



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“У росіян останнім часом дуже часто змінюється риторика. Це може вказувати на те, що вони хочуть подати на зовнішню та внутрішню аудиторію свою готовність домовлятись”, - додав Краєв.



Експерт також зауважив, що РФ не отримає військової допомоги від Китаю, оскільки китайське керівництво буде дотримуватись нейтральної позиції



“Китай продовжує наполягати на тому, що вони матимуть незалежну позицію у війні Росії та України. Очевидно, що вони не будуть вводити санкції проти РФ та не будуть допомагати Україні. Також очевидно, що вони не будуть і допомагати і Росії.” - додав Краєв

Нагадаємо, 18 березня радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що позиції України на переговорах з РФ залишаються незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки



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