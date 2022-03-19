Настав час завершувати переговори, а то скоро втрати Росії будуть такими, що і кількох поколінь не вистачить, щоби піднятись, - Зеленський

Про це президент України розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні в Росії них відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії було залучено близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні. Приблизно таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни за трохи більше, ніж три тижні. Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі", зазначив очільник держави.

Переговори про мир, про безпеку для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

"Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися", - додав Володимир Зеленський.

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