Петиція про відтермінування постанови Кабміну, яка ускладнює постачання гуманітарки, набрала 25 тис. голосів

Цю петицію до уряду написали волонтери.

"До волонтера поступає запит на отримання тактичної медицини від військових, які наразі знаходяться на "гарячій точці". Дії волонтера сьогодні: замовити необхідну тактичну медицину за кордоном чи попросити допомоги партнерів отримати необхідну тактичну медицину, передати її військовим, отримати фотовідеозвіт та за можливості акти прийому-передачі", – йдеться в петиції.

Волонтери пропонують Кабміну створити робочу групу для врегулювання та розроблення більш ефективного "Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану".

Зазначимо, що з 1 грудня митне оформлення гуманітарної допомоги, а також товарів військового призначення та подвійного використання, які ввозять як гуманітарну допомогу, проводитимуть за новим порядком.

Таким чином, перестане діяти постанова уряду №174 від 1 березня 2022 року. Зокрема, скасовується вимога цього документа про надання гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.

Що відомо про постанову №953

Згідно з новим порядком митне оформлення гуманітарної допомоги проводитимуть у пунктах пропуску на держкордоні України, без застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, шляхом подання декларації про перелік товарів, які вважаються гуманітарною допомогою та у спосіб, визначений новим порядком.

Відповідно алгоритм дій змінюється:

надіслати прохання про гуманітарну допомогу іноземним партнерам;

отримати від партнерів підтвердження надання гуманітарної допомоги;

згенерувати електронний доступ та зареєструватися в системі автоматизованого регулювання розподілення гуманітарної допомоги;

згенерувати електронний ключ до системи автоматичного регулювання розподілення гуманітарної допомоги;

отримати запит від військових з печаткою та підписом, який засвідчує потребу в отриманні даної допомоги (що в 90% випадків неможливо);

створити заявку на отримання гуманітарної допомоги від партнерів;

отримати електронну декларацію;

передати електронну декларацію партнерам після перевезення гуманітарного вантажу;

зробити інвентаризацію та внести в систему кількість отриманого вантажу;

передати допомогу військовим;

отримати підтвердження приймання гуманітарної допомоги на баланс частини протягом 90 днів з моменту ввезення гуманітарної допомоги;

надати звіт у систему автоматизованого контролю про розподілення допомоги з актами приймання-передання.

Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання як гуманітарної допомоги здійснюватимуть за умови: декларації про перелік товарів, які вважаються гуманітарною допомогою та дозвільного документа Державної служби експортного контролю України, якщо це передбачено постановами Кабміну від 20 листопада 2003 року №1807 та від 28 січня 2004 року №86.

Виключенням будуть товари, перераховані в постанові №1378 від 9 грудня 2022 року. На імпорт цих товарів не поширюється дія Закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" в період воєнного стану.