Петиція про заборону використання піротехніки в Україні набрала необхідні 25 тис. голосів

Про це свідчать дані на сайті президента України.



Петиція також передбачає закриття усіх магазинів піротехніки. І штраф за не виконання в розмірі від 15 тисяч гривень.



"Протягом останніх років набули надзвичайної популярності різноманітні піротехнічні вироби, які застосовуються під час святкувань будь-яких свят. Піротехнічні вироби підриваються просто біля жилих помешкань, на дитячих майданчиках, безпосередньо на площах, де святкують люди. Надзвичайно багато свідоцтв страшних наслідків цих розваг. Важкі травми отримують самі "підривники" - вибиті очі, покалічені руки тощо. Наші фронтовики часто отримують важкі стреси під час цих вибухів", - йдеться у документі.



Петицію зареєстрували 28 грудня 2021, авторка - Анастасія Плиска.

Нагадаємо, петиція про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні набрала понад 1 млн підписів.