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Петиція про заборону використання піротехніки в Україні набрала необхідні 25 тис. голосів

28 березня, 2022 понедiлок
20:35
Суспільство

Електронна петиція про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів

Про це свідчать дані на сайті президента України.

Петиція також передбачає закриття усіх магазинів піротехніки.  І штраф за не виконання в розмірі від 15 тисяч гривень.

"Протягом останніх років набули надзвичайної популярності різноманітні піротехнічні вироби, які застосовуються під час святкувань будь-яких свят. Піротехнічні вироби підриваються просто біля жилих помешкань, на дитячих майданчиках, безпосередньо на площах, де святкують люди. Надзвичайно багато свідоцтв страшних наслідків цих розваг. Важкі травми отримують самі "підривники" - вибиті очі, покалічені руки тощо. Наші фронтовики часто отримують важкі стреси під час цих вибухів", - йдеться у документі.

Петицію зареєстрували 28 грудня 2021, авторка - Анастасія Плиска.

  • Нагадаємо, петиція про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні набрала понад 1 млн підписів.

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Новини
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