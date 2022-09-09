Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Петраков довикликав голкіпера донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна, воротаря ковалівського "Колоса" Євгена Волинця, а також перевів з резервного до основного списку півзахисника французького "Бордо" Данила Ігнатенка.

Зміни пов'язані з травмами гравців "Динамо" у матчі з "Фенербахче". Георгій Бущан пропустить місяць через пошкодження, а Микола Шапаренко порвав хрестоподібні зв'язки і вилетів на пів року.

Склад збірної України:

Воротарі: Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Євген Волинець ("Колос").

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко (всі — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Резерв: Артем Бєсєдін ("Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК "Дніпро-1" Дніпро), Єгор Назарина ("Зоря" Луганськ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Національна команда розпочне збір 16 вересня у Варшаві. 21 вересня команда Петракова зіграє у Глазго проти Шотландії, 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією, а в останньому турі, 27 вересня, прийматиме у Кракові шотландців.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

8 вересня у Лізі Європи київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче".

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