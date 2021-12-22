Петро Порошенко зустрівся з віце-маршалком Сенату Міхалом Камінським та членами Комітету в закордонних справах Сенату Республіки Польща
У рамках візиту до Варшави лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч з віце-маршалком Сенату Міхалом Камінским та членами Комітету закордонних справ Сенату Республіки Польща
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
Петро Порошенко високо оцінив незмінну політику Польщі щодо всебічної підтримки України як у відсічі триваючої російської агресії і відновленні територіальної цілісності нашої держави, так і у впровадженні реформ, спрямованих на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО.
Співрозмовники наголосили на важливості збереження консолідованої та єдиної позиції трансатлантичного світу щодо стримування та протидії деструктивним діям Російської Федерації, які загрожують і Україні, і Польщі, і всій демократичній Європі.
"Вважаємо неприпустимими будь-які поступки з боку Заходу на відвертий та цинічний шантаж Москви, який підриває світопорядок, міжнародне право та основні принципи міжнародних відносин і мирного співіснування народів", - підкреслив Петро Порошенко.
Петро Порошенко наголосив на необхідності забезпечення повноправної участі всіх прямо зацікавлених сторін, включаючи Україну, Польщу, країни Балтії та всього східного флангу НАТО у переговорах з питань стратегічної стабільності в Європі.
"Путін прагне підписати новий пакт Ріббентропа-Молотова 2.0 та нову Ялту 2.0, але у відповідь має отримати потужну та рішуче налаштовану коаліцію демократичних держав світу, яка змусить путінський режим відповісти за всі злочини проти миру, безпеки, прав людини", - закликав п'ятий президент України.
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