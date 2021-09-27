Pfizer почала нову фазу випробувань пігулок проти коронавірусу
Фармацевтична компанія Pfizer оголосила про нову фазу випробувань пероральних противірусних препаратів проти коронавірусу COVID-19
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Pfizer оголосила про початок наступної фази випробувань перорального противірусного препарату PF-07321332 для профілактики коронавірусу.
"У випадку успіху ми вважаємо, що ця терапія може допомогти зупинити вірус на ранній стадії - ще до того, як у нього з’явиться можливість широко розповсюдитися, потенційно запобігаючи симптоматичному захворюванню тих, хто піддався його впливу та пригнічуючи початок інфекції у інших", - заявила президентка науково-дослідних та медичних досліджень компанії Pfizer доктор Мікаель Дольстен.
Так, учасників розділять на дві групи – одним будуть давати препарат PF-07321332, іншим плацебо двічі на день протягом 5 чи 10 днів.
Основною метою є оцінити безпеку та ефективність для запобігання підтвердженої інфекції SARS-CoV-2 та її симптомів до 14 дня.
Працівники компанії додали, що результати клінічного випробування першої фази показали, що PF-07321332 безпечний і добре переноситься.
- Нагадаємо, на початку вересня компанії Pfizer Inc та Merck & Co Inc почали випробування таблеток проти коронавірусу.
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