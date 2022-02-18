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ПФУ вирахував середню зарплату українців за 2021 рік
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати 2021 рік, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Згідно з даними Пенсійного фонду, середня зарплата в 2021 році склала:
- Січень - 11 522,64 гривень,
- Лютий - 11 762,28 гривень,
- Березень - 12 349,97 гривень,
- Квітень - 12 561,59 гривень,
- Травень - 12 660,61 гривень,
- Червень - 14 185,04 гривень,
- Липень - 12 911,88 гривень,
- Серпень - 12 397,62 гривень,
- Вересень - 13 095,82 гривень,
- Жовтень - 13 235,32 гривень,
- Листопад - 13 378,29 гривень,
- Грудень - 15 700,65 гривень.
- Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для 10 млн українців проіндексують пенсії з 1 березня, а решті пенсіонерам встановлять доплату.
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