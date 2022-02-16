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В Україні з 1 березня пенсії проіндексують для 10 млн громадян

16 лютого, 2022 середа
13:53
Суспільство пенсія

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для 10 млн українців проіндексують пенсії з 1 березня, а решті пенсіонерам встановлять доплату

Про це йдеться на засіданні уряду.

"З 1 березня індексація становитиме 14%. Це буде стосуватися 10 млн українців, які отримають страхові пенсії", - зазначив він.

Як зауважила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, збільшення відповідатиме 50% зростання споживчих цін за 2021 рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати за три попередні календарні роки. Так підвищені пенсії отримають понад 10 млн людей. Середній розмір підвищення становитиме близько 360 грн, а найменший - 100 грн.

Потерпілим унаслідок аварії на ЧАЕС збільшать виплати в середньому до 1110 грн.

Для людей віком від 75 років пенсії підвищать у середньому на 450 грн, для старших за 80 років - на 570.

Тим, хто не підпадає під індексацію, доплачуватисуть 135 грн щомісяця.

Громадянам з 1 групою інвалідності та людям віком 60-65 років з повним страховим стажем пенсія становитиме на 19% більше за прожитковий мінімум, для тих, хто не працює, не має права на пенсію й отримує державну соцдопомогу через інвалідність - на 9%.

На 400 грн підвищать допомогу на кожну третю дитину до 6 років з багатодітних родин.

"Також уперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. В результаті підвищення отримають ще півмільйона одержувачів", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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уряд
Мінсоцполітики
пенсії
Денис Шмигаль
Марина Лазебна
індексація
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