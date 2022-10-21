Philip Morris викупив права на продаж IQOS в США

Компанія викупила в Altria Group усі комерційні права на IQOS в Сполучених Штатах Америки – повідомляють у пресрелізі PMI.

Згідно з укладеною угодою, Philip Morris International Inc. отримає повні комерційні права на IQOS в США з 30 квітня 2024 року.

"Ця угода надає PMI повні права на комерціалізацію IQOS у США не пізніше ніж через 18 місяців і забезпечує чітку стратегію для реалізації повного потенціалу продукту на найбільшому у світі ринку, вільному від тютюнового диму", - повідомив СЕО PMI Яцек Ольчак.

Він також зазначив, що компанія готова інвестувати в розвиток IQOS в США.

В рамках угоди PMI сплачує Altria Group 2,7 млрд доларів – у т.ч. 1 млрд вже сплачено на початку угоди, решту буде оплачено не пізніше липня 2023 року.

У Philip Morris International прогнозують, що до 2030 р. IQOS зможе зайняти близько 10% на тютюновому ринку США. А потенціал доходів галузі в США оцінюється у 20 млрд дол.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість повторити в США наш міжнародний успіх в переведенні дорослих курців, які в іншому випадку продовжували б палити традиційні сигарети, на кращі альтернативи" - заявив Яцек Ольчак.

За даними американського Центру з контролю та профілактики захворювань, у 2022 р. у США продовжували палити близько 31 млн дорослих курців.

IQOS – єдиний бездимний нікотиновий продукт для вдихання, який отримав дозвіл від Департаменту безпеки харчових і лікарських засобів США. Департамент визнав IQOS товаром, який може суттєво знизити рівень паління сигарет в США.